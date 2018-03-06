Врачи установили причину смерти капитана "Фиорентины"

Капитан итальянского футбольного клуба "Фиорентина" и защитник национальной сборной этой страны Давиде Астори скончался от брадиаритмии. Это стало известно по результатам вкрытия, пишут итальянские СМИ, данные которых приводит RT.

Брадиаритмия - это такое нарушение сердечного ритма, когда число ударов сердца в минуту в некоторые моменты снижается до критических значений.

Ранее специалисты предположили, что смерть 31-летнего игрока наступила из-за проблем с сердцем. Тем не менее в Италии было возбуждено уголовное дело по подозрению в непредумышленном убийстве.

Астори был найден мертвым в номере одной из гостиниц в Удине в воскресенье, где "Фиорентина" жила в преддверии матча с местным "Удинезе". Эта встреча, как и все остальные поединки тура, были перенесены в связи с трагическим известием.