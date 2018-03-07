Обновленный Nissan Juke доберется до России летом

Откровенно говоря, изменения в дизайне модели заметны не сразу, и пресс-релиз по случаю презентации в Женеве в этом смысле очень кстати. Фирменный V-образный элемент на радиаторной решетке теперь окрашен в темный хром, затемнены также блоки передних фар и указатели поворота на боковых зеркалах. Кроме того, почти все версии Juke получили светодиодные противотуманные фары.

Больше стало возможностей для персонализации автомобиля. Так, можно добавить цветные вставки в колесные диски (они предусмотрены трех размеров - от 16 до 18 дюймов) и приобрести кроссовер с бамперами, боковыми дверными молдингами и корпусами боковых зеркал, окрашенными в цвет кузова. Кстати, к ним добавились два новых - синий (Vivid Blue) и бронзовый (Chestnut Bronze). Есть и новые цветовые решения для интерьера - Energy Orange и Power Blue.

Панель приборов в Juke обзавелась новым дисплеем, а рулевое колесо обтянули более качественной кожей. Важным изменением стало появление уже зарекомендовавшей себя аудиосистемы BOSE Personal с процессором цифровой обработки сигналов и шестью динамиками, два из которых встроены в подголовник водительского сиденья. В Nissan обещают, что эта система будет обеспечивать панорамное звучание с углом охвата 360 градусов.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Уже в базе у кроссовера есть климат-контроль, электрорегулировка боковых зеркал, привод стеклоподъемников, светодиодные дневные ходовые огни, передние противотуманные фары, круиз-контроль с функцией ограничения скорости, тонированные стекла, USB-разъем и интерфейс Bluetooth. В более высоких версиях в списке опций появляются информационно-развлекательная система NissanConnect и камера заднего вида, интеллектуальные системы безопасности, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и сиденья с комбинированной или полностью кожаной обивкой.

В Европе обновленный кроссовер стартует уже в мае, у нас он появится летом. И это стоит считать признаком восстановления российского авторынка. Ведь Nissan Juke в 2016 году на некоторое время пропал из автосалонов под предлогом падения продаж, но в минувшем году вернулся. За 6,5 месяца модель разошлась у нас скромным тиражом в 1 921 экземпляр - примерно столько же продается Nissan Qashqai за один месяц. Но судя по желанию заменить у нас импортируемую модель обновленной версией, результаты Juke считаются удовлетворительными.

Автомобиль в настоящее время предлагается у нас с безальтернативными мотором 1.6 на 117 л.с., вариатором и передним приводом. Цена - от 997 000 до 1 198 000 рублей.