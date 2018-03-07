"Росс" из "Друзей" запустил свое движение против секс-домогательств

Хоть папа Дяди Федора и утверждал, что с ума сходят поодиночке, похоже, это не аксиома: 51-летний американский актер и режиссер Дэвид Швиммер тоже влился в русло голливудской истерии. И не один.

Как пишет THR, Швиммер, известный в первую очередь как "Росс из "Друзей" и жираф Мэлман из "Мадагаскара", запустил собственную кампанию против сексуальных притеснений в индустрии.

"Проект" называется #AskMoreOfHim ("Требуй от него большего") и, как несложно догадаться, инспирирован уже набравшими неслыханный оборот акциями #MeToo и #TimesUp.

Участники движения, среди которых, помимо "Росса", значатся актер, рестлер, режиссер (так далее) Дэвид Аркетт, бывший супруг актрисы Кортни Кокс, экранной сестры Швиммера, кинопродюсер Бен Сильверман, актер и режиссер Джастин Бальдони ("Девственница Джейн"), актер и режиссер Бен Берковиц и другие уже опубликовали открытое письмо. Где призывают всех, кто сталкивался с домогательствами и иными формами сексуального насилия, выйти из тени и публично изложить наболевшее, не держать в себе.

При этом авторы воззвания акцентируют, что обращаются как к женщинам, так и к мужчинам. А также ко всем тем, кто не причисляет себя к какому-либо конкретному гендеру.

Далее заявляя, что, как ни крути, это мужчины являются виновниками большинства проблем эротического характера в индустрии, поскольку, в большинстве, именно мужчины занимают руководящие посты. Чем гнусно пользуются.

Дэвид родился в Нью-Йорке, в семье адвокатов. В десять дебютировал на сцене - сыграл фею в "еврейской версии "Золушки". Посещал шекспировские семинары, которые вел Иен МакКеллен.

С 1982 года - на телевидении. Дебют - пародийный "Полицейский отряд!" Абрахамса и Цукеров, где сыграл безымянную эпизодическую роль (нет в титрах).

Ранее мы писали, что свое движение против домогательств запустили 130 представительниц культурной прослойки Франции.

А еще ранее - что брак Швиммера дал течь.