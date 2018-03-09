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Рубрика: В мире

Детали предстоящей встречи лидеров США и КНДР определят позднее

Время и место предстоящей встречи президента США и лидера КНДР будут согласованы позднее. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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По ее словам, Дональд Трамп принял приглашение Ким Чен Ына и готов к переговорам. "Мы с нетерпением ожидаем денуклеаризации Северной Кореи. Но пока все санкции и максимальное давление на Пхеньян должны сохраняться", - подчеркнула Сандерс.

Как пишет РИА Новости, американский лидер оценил развитие ситуации вокруг КНДР как "большой прогресс". Белый дом даже начал поиск эксперта, который будет исполнять обязанности специального эмиссара США по КНДР. Он будет помогать госсекретарю Рексу Тиллерсону в случае выхода на новый уровень переговоров с Пхеньяном.

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