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09.03.2018,  
14:39
Текст: Антон Валагин

На что способен российский ядерный беспилотник

Необитаемый глубоководный аппарат, о создании которого рассказал Владимир Путин, может в одиночку уничтожить авианосную группировку или превратить побережье в радиоактивную пустыню.

Напомним, в ежегодном послании к Федеральному собранию президент России сообщил о новых видах оружия, разработанных отечественными предприятиями. Среди них был упомянута беспилотная подлодка с атомным двигателем и термоядерным зарядом.

Этот аппарат может передвигаться на огромной глубине - более тысячи метров, вне зоны действия корабельных сонаров, - а разработанная специально для него система наведения обеспечивает автономность навигации и точность поражения целей.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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- Моделирование показало, что перехватить такой аппарат очень сложно, практически невозможно. Принятие его на вооружение позволит ВМФ России решать широкий спектр задач в дальней морской зоне, - отметил главнокомандующий российским военно-морским флотом адмирал Владимир Королев.

Неуловимость аппарата обеспечивается не только глубиной плавания, но и высокой маневренностью, а главное, необычайной скоростью подводной ракеты - четыре винта разгоняют ее до 100 узлов (185 км/ч). Перехватить под водой столь быстроходный объект не способно ни одно из существующих и перспективных средств поражения.

Что же до упомянутого главкомом ВМФ "широкого спектра задач", который может решать беспилотник, то аппарат планируется оснастить термоядерной боеголовкой мощностью 100 мегатонн. Подрыв такого заряда в открытом море гарантирует полное уничтожение авианосной группировки - для этого ракете достаточно приблизиться к эскадре на несколько миль, пишет "Популярная механика".

Фото: Россия 24/youtube.com
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Еще сокрушительнее окажется удар российского оружия по суше. В качестве примера издание смоделировало его применение в бухте Сан-Франциско. 100-мегатонный ядерный взрыв в проливе Золотые Ворота уничтожит город (при этом погибнет порядка 1,3 миллиона человек, еще миллион человек пострадает), а радиоактивные осадки сделают непригодной для жизни территорию нескольких штатов (карта).

Характеристики аппарата, о котором рассказал Путин, совпадают с параметрами объекта "Статус-6", о котором стало известно в 2015 году (по официальной версии, утечка была случайной). Как сказано в описании "Статуса", одна из его задач - нанесение противнику неприемлемого ущерба путем создания на побережье обширных зон радиоактивного загрязнения, непригодных для жизни в течение длительного времени.

В открытых источниках фигурирует лишь одно оружие с подходящими для этой цели характеристиками - описанная американским физиком Лео Силардом кобальтовая бомба. Это термоядерный боеприпас, внешняя оболочка которого состоит не из урана-238, а из кобальта-59. При ядерном взрыве оболочка облучается сильным нейтронным потоком и переходит в изотоп кобальт-60 с высочайшей радиоактивностью и периодом полураспада более пяти лет.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Взрыв такой бомбы гарантирует уничтожение всего живого. Отсидеться в бункерах также не удастся, поскольку длительный период полураспада коабальта-60 обеспечит стойкое радиоактивное заражение. Испытаний кобальтовой бомбы не проводилось - в первую очередь из опасений, что при массовом применении это оружие может уничтожить всю биосферу Земли (по расчетам, для этого понадобится всего 510 тонн кобальта).

Но оно может рассматриваться в качестве эффективного средства сдерживания - вместе с находящейся на боевом дежурстве системой "Периметр", гарантирующей нанесение ответного удара всей мощью РВСН даже при уничтожении командных пунктов и руководства страны.

Кстати

Ранее Минобороны РФ объяснило, зачем необходимы новые виды оружия. Соединенные Штаты окружают Россию кольцом глобальной системы ПРО. Ее противоракеты развернуты на Аляске, в Прибалтике  и Румынии. Завершается создание позиционного района в Польше, в будущем элементы ПРО появятся в Корее и Японии, рассказал замглавы военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин. В общей сложности США планируют установить у наших границ более 400 ракет, что значительно снизит российский потенциал ядерного сдерживания. К 2022 году количество противоракет системы ПРО должно превысить число имеющихся у России боевых блоков, заявили в Пентагоне

- Москва приглашала Вашингтон к политическому диалогу по поводу ракет и ПРО, однако эти предложения были проигнорированы, - подчеркнул Фомин. Появление у России новых видов оружия, превращающих систему ПРО, по выражению Сергея Шойгу, в "дырявый зонтик", должна заставить США задуматься о том, насколько переговоры выгоднее оружейной гонки.

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