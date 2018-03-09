Москвичам помогут добраться до закрытых станций метро

170 помощников для пассажиров выйдут завтра на Люблинско-Дмитровскую линию столичной подземки, где на сутки закроют несколько станций. Они будут подсказывать москвичам и гостям столицы, как проще всего добраться до места назначения с учетом закрытого участка салатовой ветки.

Напомним, 10 марта для подсоединения новых станций закроются "Бутырская" и "Фонвизинская". С "Петровско-Разумовской" пассажиры смогут проехать только по Серпуховско-Тимирязевской линии. "Возле станций "Фонвизинская", "Бутырская", "Петровско-Разумовская", "Марьина Роща" и "Владыкино" будут дежурить 48 инспекторов центра обеспечения мобильности пассажиров метрополитена, порядка 100 представителей "Мосгортранса" и 24 работника ГКУ "Организатор перевозок", - говорится в сообщении пресс-службы подземки.

А чтобы сохранить транспортную доступность у закрытых станций, "Мосгортранс" пустит 35 больших компенсационных автобусов. На них можно будет добраться от "Владыкино" до "Марьиной Рощи" и обратно, а также до закрытых станций "Фонвизинская" и "Бутырская". Курсировать автобусы с маркировкой "КМ" будут с интервалом в минуту, проезд на них - бесплатный.

С 11 марта станции "Фонвизинская" и "Бутырская" вернутся к работе в обычном режиме.