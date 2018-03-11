МВД поддержало идею о применении европротокола во всех ДТП без пострадавших

МВД России поддерживает идею, озвученную замглавы Минфина Алексеем Моисеевым, о применении европротокола во всех ДТП без пострадавших. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

Как отметили в МВД, новая норма будет способствовать уменьшению нагрузки на сотрудников службы.

"Это позволит им сосредоточиться на исполнении служебных обязанностей, связанных с профилактикой, выявлением и пресечением правонарушений в области дорожной безопасности", - добавили в ведомстве.

Напомним, что обойтись без Госавтоинспекции и оформить Европротокол можно, если в ДТП участвуют не более двух автомобилей, не нанесен ущерб жизни и здоровью, а также имуществу третьих лиц. При этом у сторон должно быть единое мнение относительно причин аварии.

Лимит по сумме ущерба сейчас составляет 50 тысяч рублей. Но с 1 июня вступают в силу поправки в закон об ОСАГО, согласно которым лимит по Европротоколу будет увеличен до 100 тысяч рублей.

За 2017 год простым оформлением ДТП без вызова ГИБДД воспользовалась 541 тысяча автовладельцев. То есть каждая третья авария обходится без ГИБДД.