Мартин Фримен снова снялся в забавной рекламе мобильного оператора

Британский актер Мартин Фримен, которому вот уже много лет удается безукоризненно играть образ маленького человека, будь то преисполненные английским духом образы толкиновского Бильбо Бэггинса или Доктора Ватсона или же вполне американские герои "Фарго" и "Стартапа" , снова порадовал зрителей своим появлением в рекламных роликах одного из крупнейших операторов сотовой связи на территории Соединенного Королевства.

Напомним, что в прошлом году, в предновогоднее время, с его участием вышла забавная миниатюрная романтическая комедия - тогда создатели рекламы решили разделить историю знакомства героя Мартина Фримена с таинственной незнакомкой на шесть частей, выкладывая ролики постепенно.

Не так давно вышел новый двухчастный юмористический скетч, в котором уже другой незадачливый герой Фримена неожиданно для себя становится объектом охоты со стороны двух неизвестных лиц в аэропорте, и только по завершении погони становится понятно, что причина переполоха достаточно невинна. Просто несчастный англичанин перепутал свой рюкзак со сходной по форме и цвету сумкой дочери незнакомцев, которые снабдили ручную кладь устройством, позволяющим отслеживать ее местонахождение с помощью мобильного приложения. Будучи застигнутым врасплох и пережив одномоментно страх, смущение и стыд, Фримен пугливо цепляется за собственную поклажу и вынужден мучительно ожидать начало посадки на рейс в полудреме, боясь снова потерять свои вещи.

И вот, наконец, совсем новое видео, созданное бюро Ogilvy & Mather. Мартин, капитан космического корабля, борется за жизнь своего сына, который никак не может попасть на борт, то приближаясь, то удаляясь на опасное расстояние от стыковочного блока. Призыв отца к сыну с тем, чтобы он "собрался", почти дословно повторяет реплику, брошенную Джоном Ватсоном в адрес Шерлока в последней серии четвертого сезона. Однако вскоре оказывается, что в данном случае все отнюдь не так драматично - отцу просто-напросто нужно сделать выбор в пользу широкополосного интернета.