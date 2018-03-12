Видео: Грузовики Tesla грубо нарушили ПДД во время тестов в США

Несколько видеороликов с грузовиками Tesla Semi, которые выехали на дороги общего пользования и перемещаются по ним с настоящими прицепами, появились в Сети.

Так, одному из пользователей портала YouTube удалось запечатлеть, как два новых автомобиля империи Илона Маска заезжают на фирменную станцию зарядки Tesla, причем делают это с грубым нарушением правил дорожного движения. Очевидно, что грузовики пересекают двойную сплошную полосу. Возможно, въезд на станцию расположен дальше, где и предусмотрен разрыв линии разметки.

Ранее Tesla Semi замечали в США в ходе тестовых заездов на обычных дорогах, но без прицепа. Сейчас Илон Маск выкатил сразу два грузовика, которые отличаются друг от друга как минимум кабиной.

По данным портала Electrek, электрофуры двигались не пустыми, а с блоками батарей с фабрики в Неваде на предприятие во Фримонте, где производят седаны Tesla Model 3. Длина такого маршрута составляет 200 километров.

Ранее стало известно, что представленные в ноябре 2017 года грузовики будут стоить на американском рынке от 150 тысяч долларов за машину с запасом хода более 450 км. Автомобиль оснащается четырьмя электромоторами на каждом из задних колес. Максимальный запас хода составляет около 800 километров. Производство электрофур начнется в 2019 году, а с 2020-го компания планирует сделать их беспилотными.