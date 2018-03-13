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13.03.2018 09:27
Рубрика: Легковые авто

Lada Vesta уступила звание самого популярного автомобиля России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Ренат Закиев/РГ Фото: Ренат Закиев/РГ
Фото: Ренат Закиев/РГ

Отечественная Lada Vesta уступила звание самого популярного автомобиля России. Согласно статистике АЕБ, корейский седан Kia Rio в феврале оказался самой продаваемой моделью на нашем рынке, разойдясь тиражом в 8 979 автомобилей.

Lada Vesta опустилась на второе место - за минувший месяц было продано 8 456 автомобилей. Замыкает почетную тройку Lada Granta (6 681 реализованных машин) - а ведь когда-то седан с большим отрывом лидеровал в этом рейтинге.

На четвертом месте оказался кроссовер Hyundai Creta - 5 937 проданных автомобилей. В топ-5 также попал "бюджетник" Hyundai Solaris - его результат 4 600 реализованных машин.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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В десятку самых популярных моделей в России в феврале попали Volkswagen Polo, Renault Duster, Lada Largus, Skoda Rapid и Lada 4x4.

Эксперты полагают, что рост продаж новых легковушек в этом году должен вырасти на 11 процентов. В итоге будет продано 1,64 млн авто. Один из основных факторов такого развития событий - нефть в течение года может вырасти с 54,2 доллара за баррель до 62,5 доллара. Это должно стимулировать рост продаж новых автомобилей.

Напомним, АвтоВАЗ начал продавать две новых модификации Vesta - универсал Vesta SW и его вседорожную версию - Vesta SW Cross. Новинки были представлены в июне минувшего года.

Седан Vesta 2018 года выпуска стоит от 569 900 рублей, универсал - от 654 900 рублей, Cross-версия - от 770 900 рублей.

На Московском автомобильном автосалоне, который пройдет в августе в этом году, российский автогигант пообещал удивить гостей мотор-шоу.

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#Lada