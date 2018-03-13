Минск и Москва проведут переговоры по поставкам "молочки"

Беларусь предлагает России принять дорожную карту для урегулирования вопросов по поставкам молока, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам министра, Беларусь продолжает переговоры с Россией по урегулированию ситуации с поставками молока и молочной продукции. В ближайшее время в Москве для обсуждения данного вопроса запланирована встреча на уровне вице-премьеров.

"Мы предложили для урегулирования дорожную карту, в которой обозначены позиции Беларуси, учтены позиции Российской Федерации. Уверен, что рассмотрение и принятие этой дорожной карты снимет запрет поставок наших предприятий на российский рынок", - отметил Леонид Заяц.

"Все есть шансы, чтобы сесть за стол переговоров и договориться по доступу нашей продукции на рынки России", - считает министр.

В марте планируется провести совместную коллегию аграрных ведомств Беларуси и России, где будут рассматриваться балансы продовольствия. Эти балансы затем станут основой для поставок продукции на российский рынок.

Леонид Заяц подчеркнул, что сегодня можно с уверенностью говорить о качестве белорусского молока. "С уверенностью могу сказать, что остатков антибиотиков в нашей продукции нет и не может быть. Сырье, которое сегодня поступает из хозяйств на молочное предприятие, подвергается очень тщательному контролю. Тот же самый контроль есть и в процессе переработки. При отгрузке готовой продукции каждая партия исследуется в лабораториях", - пояснил министр.

Как сообщалось, Россельхознадзор перенес введение запрета на поставки молока и молочной продукции из Беларуси на 15 марта. Первоначально заявлялось о запрете на поставки с 26 февраля, затем введение переносилось на 6 марта.

