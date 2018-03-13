Посольство РФ в США назвало ложью заявления по делу Скрипаля

В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что информация о причастности Москвы к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля - это очередной пример ложных новостей.

"Бездоказательные обвинения России во всех грехах продолжают множиться. И вот очередной пример. Фейковая новость о российском следе в трагических событиях в Великобритании. При этом нет ни одного доказательства правоты британских и американских властей", - подчеркнули в дипмиссии.

Напомним, 12 марта возглавляющая британское правительство Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Сергея Скрипаля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти высказывания "цирковым шоу в парламенте".

"Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Березовского и многих других, кто загадочно умер на британской земле. Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны", - подытожила Захарова.