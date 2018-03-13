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13.03.2018 12:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело о рухнувшем трапе в Пулково завершилось примирением сторон

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Московский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное преследование начальника участка механических работ Пулково, обвиняемого в некачественном ремонте трапа. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, осенью 2017 года трап упал, в результате чего при сходе с самолета "Уральских авиалиний" погиб годовалый ребенок, а его бабушка получила серьезные травмы.

Фото: ФГКУ "32 ОФПС по Тюменской области»"/vk.com
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Экспертиза показала, что оригинальная ось FMC была заменена на самодельную. Кустарный способ ремонта подтвердила и Росавиация.

При этом еще одному фигуранту дела о смертельном трапе, заместителю руководителя Службы спецтранспорта аэропорта Петербурга, обвинение предъявили в феврале. Следствие квалифицировало действия сотрудника по части 2 статьи 266 УК РФ "Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств".

Производство по уголовному делу в отношении начальника участка механических работ, который обвинялся по той же статье, прекращено в связи с примирением сторон. Ходатайство об этом заявили потерпевшие, сообщил адвокат Алексей Соколов.

- Стороной защиты был в полном объеме компенсирован причиненный потерпевшим физический и моральный вред, как того требует статья 76 УК РФ, - сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, отмечая при этом, что вынесенное судом решение о прекращении уголовного дела не является реабилитирующим основанием и не свидетельствует об отсутствии в действиях работников ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" состава преступления.

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