Дело о рухнувшем трапе в Пулково завершилось примирением сторон

Московский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное преследование начальника участка механических работ Пулково, обвиняемого в некачественном ремонте трапа. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, осенью 2017 года трап упал, в результате чего при сходе с самолета "Уральских авиалиний" погиб годовалый ребенок, а его бабушка получила серьезные травмы.

Экспертиза показала, что оригинальная ось FMC была заменена на самодельную. Кустарный способ ремонта подтвердила и Росавиация.

При этом еще одному фигуранту дела о смертельном трапе, заместителю руководителя Службы спецтранспорта аэропорта Петербурга, обвинение предъявили в феврале. Следствие квалифицировало действия сотрудника по части 2 статьи 266 УК РФ "Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств".

Производство по уголовному делу в отношении начальника участка механических работ, который обвинялся по той же статье, прекращено в связи с примирением сторон. Ходатайство об этом заявили потерпевшие, сообщил адвокат Алексей Соколов.

- Стороной защиты был в полном объеме компенсирован причиненный потерпевшим физический и моральный вред, как того требует статья 76 УК РФ, - сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, отмечая при этом, что вынесенное судом решение о прекращении уголовного дела не является реабилитирующим основанием и не свидетельствует об отсутствии в действиях работников ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" состава преступления.