Сноуден: Новую главу ЦРУ могут арестовать при посещении ЕС

Новый директор Центрального разведывательного управления Джина Хэспел не сможет посещать страны ЕС без риска быть арестованной. Об этом заявил бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.

"Интересно: новый директор ЦРУ Хэспел, которая "пытала людей", вероятно, не сможет посещать ЕС для встречи с главами других спецслужб без риска быть арестованной из-за жалобы Европейского центра по конституционным правам и правам человека, направленной в прокуратуру Германии", - написал Сноуден в социальной сети Twitter.

По его словам, новый директор ЦРУ принимала участие в пытках подозреваемых в терроризме, когда она руководила штабом разведуправления в Таиланде, где в то время у спецслужбы была тайная тюрьма. Ее имя упоминается в секретном приказе, требовавшем уничтожать все записи происходившего, чтобы об этом не узнал конгресс США. "Если бы президент Барак Обама начал расследование по делу о пытках ЦРУ, такие люди, как Хэспел, могли бы попасть в тюрьму", - считает Сноуден.

Как напоминает РИА Новости, поводом для жалобы на Хэспел со стороны правозащитников, стало дело Абу Зубайду, которого пытали в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде.

Напомним, Хэспел сменит на посту руководителя ЦРУ Майка Помпео, который станет новым государственным секретарем США. До сих пор ни разу Центральное разведывательное управление не возглавляли женщины.