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Рубрика: В мире

Трамп еще на один год продлил санкции против Ирана

Президент США еще на один год продлил санкции против Ирана.

Лондон и Эр-Рияд решили вместе "дружить" против Ирана

"Связано это с действиями Тегерана, включая разработку баллистических ракет, поддержку международного терроризма и нарушения прав человека", - говорится в заявлении Белого дома.

В тексте отмечается, что речь не идет о санкциях, снятых с исламской республики после реализации соглашения по ядерной программе.

Оправившийся от санкций Иран может стать крупным союзником РФ

Ранее Дональд Трамп критиковал данный договор, который был заключен при участии международных посредников - так называемой "шестерки" (Россия, КНР, США, Франция, Германия, Великобритания).

По мнению американского лидера, соглашение содержит много изъянов, которые необходимо исправить. Если до 12 мая ничего не изменится, Соединенные Штаты выйдут из этой сделки.

Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Тегерана предусматривает отмену санкций, введенных в отношении страны Совбезом ООН, США и ЕС. Взамен Иран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

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