Белгидромет не зафиксировал изменений радиационной обстановки на Игналинской АЭС

Изменений радиационной обстановки в Беларуси после инцидента на Игналинской АЭС национальный контролирующий орган - Белгидромет - не зафиксировал. Такая информация размещена на сайте учреждения.

Как известно, в 30-километровой зоне влияния Игналинской АЭС на территории Союзного государства расположены восемь автоматических пунктов измерений уровня мощности дозы гамма-излучения, функционирующих в непрерывном режиме (измерения производятся 1 раз в 10 минут), а также стационарный пункт наблюдений за уровнем мощности дозы гамма-излучения в Браславе (измерения производятся ежедневно).

БЕЛТА уточняет, что по распространяемой местными СМИ версии, инцидент произошел еще в декабре прошлого года. По данным автоматических и стационарных пунктов наблюдений радиационного мониторинга Белгидромета, радиационная обстановка на территории Беларуси, в том числе и в районе расположения Игналинской АЭС, оставалась стабильной. Уровни мощности дозы гамма-излучения, радиоактивность естественных выпадений из приземного слоя атмосферы и аэрозолей в воздухе соответствовали установившимся многолетним значениям.

