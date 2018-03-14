"Газпром" и "Нафтогаз" обсудят разрыв контрактов в ближайшие дни

В ближайшее время "Газпром" и "Нафтогаз Украины" проведут переговоры о разрыве коммерческих отношений. Об этом 14 марта сообщил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Сегодня "Газпром" на свой запрос получил от "Нафтогаза Украины" подтверждение о готовности начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Предполагаем эти переговоры провести в ближайшие дни", - сказал он.

В начале марта председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер объявил о том, что компания инициирует расторжение контрактов на поставку и транзит газа с украинским концерном, так как считает их убыточными в свете решений шведских арбитров. Так, с последним судебным вердиктом - об условиях транзита газа - "Газпром" категорически не согласен. Чем дольше действуют контракты, тем больше денег теряет "Газпром", поясняли в компании.

5 марта российский концерн направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов, которая, по оценкам Миллера, может занять до двух лет. Тогда же российская сторона предложила украинской дату встречи, которую не разглашали прессе.

Кроме того, "Газпром" уже подал апелляцию на решение арбитражного суда Стокгольма по поставкам газа на Украину (вынесено в декабре 2017 года) и до конца марта подаст аналогичную на решение о транзите через эту страну (вынесено в конце февраля этого года). В свою очередь правительство Украины инициировало взыскание с "Газпрома" штрафа за "злоупотребление монопольным положением" на украинском рынке, в связи с чем уже начаты опись и арест имущества дочерних организаций "Газпрома".