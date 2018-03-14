"Севилья" выбила "МЮ" из Лиги чемпионов

Испанская "Севилья" пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов. Андалусийцы оставили за бортом турнира грозный "Манчестер Юнайтед", в ответном матче 1/8 финала победив со счетом 2:1.

Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью накануне этой встречи отринул свойственный ему эпатаж и признал, что его команда не является сильнейшей в Лиге чемпионов. Он также подчеркнул, что игра предстоит крайне тяжелая, однако вместе с тем говорил о выходе в четвертьфинал как о деле практически решенном.

И в целом "МЮ" действительно считался фаворитом. Первая встреча, проходившая в "Севилье", закончилась со счетом 0:0, а уж на "Олд Траффорд" подопечные Моуринью, по идее, не должны были упустить своего. Главное было - не пропускать, о чем говорил и Жозе, оценивая соперника. Он отметил умение "Севильи" играть с английскими командами, припомнив равную борьбу андалусийцев с "Ливерпулем" на групповом этапе турнира.

Букмекеры, как и эксперты, не сомневались в успехе "манкунианцев". Они также предположили, что в матче вряд ли будет забито больше двух мячей. И в том, и в другом они ошиблись, хотя до заключительной четверти матча их прогнозы были близки к тому, чтобы сбыться. Более 70 минут счет оставался не открытым, но потом у "Севильи" на поле вышел Висам Бен-Йеддер. И именно он перевернул ход игры.

На 74-й минуте хозяева потеряли мяч в центре поля, и подопечные Винченцо Монтеллы организовали стремительную контратаку. Пабло Сарабия острым пасом на ход нашел Бен-Йеддера, тот с "висевшим" на плечах защитником "МЮ" прорвался в чужую штрафную и гроссмейстерским ударом отправил мяч точно в нижний угол, впритирку со штангой. Творивший до того чудеса вратарь "Юнайтед" Давид Де Хеа до мяча дотянуться не смог.

А спустя всего три минуты после подачи углового все тот же Бен-Йеддер ударом головой сделал счет 2:0. Де Хеа, продемонстрировав сверхъестественную пластичность и, казалось, отвел угрозу. Но мяч, отбитый вратарем, ударился о перекладину, отскочил в штангу, а от нее - пересек линию ворот. Голкипер хозяев, уже лежавший в воротах, его выбил, и несколько секунд не было ясно, а состоялся ли, собственно, гол. Однако у арбитра сомнений не возникло, и он указал на центр, а повтор подтвердил его правоту.

Если после одного гола у фанатов "МЮ" еще была надежда, то после второго мяча "Олд Траффорд" затих - бесновался от восторга лишь сектор с болельщиками "Севильи". Однако поклонники "красных дьяволов" недолго пребывали в апатии - их вывел из этого состояния Ромелу Лукаку. Он на 82-й минуте замкнул навес с углового, в падении пушечным ударом поразив ворота гостей. После этого бельгиец схватил мяч и побежал с ним на центр - "манкунианцам" оставалось забить еще дважды, и теперь такой шанс у них был, пусть и крошечный.

Но шансом этим они так и не воспользовались. Ни одна из их последующих атак не оказалась результативной, а "Севилья" в контрвыпаде едва не забила третий мяч: Бен-Йеддер вырвался один на один с Де Хеа, но испанского вратаря переиграть не сумел и упустил шанс оформить хет-трик.

Впрочем, и без этого он стал главным героем встречи. Впервые в своей еврокубковой истории "Севилья" выиграла в Англии. Андалусийцы выходят в полуфинал, а "МЮ" остается зализывать раны.

Параллельно завершился еще один матч 1/8 финала. Итальянская "Рома" на своем поле победила донецкий "Шахтер" 1:0. В первой встрече римляне уступили 1:2, но за счет гола на выезде именно они прошли в следующую стадию турнира.