The Cranberries выпустят новый альбом с вокалом Долорес О'Риордан

Ирландская группа The Cranberries выпустит посмертный альбом с вокальными наработками Долорес О’Риордан.

По словам музыкантов, певица успела записать все необходимые партии для альбома, над которым работала группа. Похожая ситуация была у другой популярной группы - Queen, когда вокалист Фредди Меркьюри на последней стадии болезни старался записать как можно больше материала, чтобы успеть выпустить альбом. После его смерти гитарист Брайан Мэй не меньше года собирал Made in Heaven по кусочкам, чтобы посмертный альбом все же увидел свет. Особенно это заметно по композиции Mother Love, для которой Меркьюри не успел дописать последний куплет и Мэю ничего не оставалось, как записать оставшийся вокальный отрезок самостоятельно.

Помимо этого, в планах The Cranberries - переиздание дебютного лонгплея Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? в честь 25-летия со дня его выхода. Юбилейное издание вместе с сочным ремастерингом будет дополнено ранее не изданным материалом и другими редкими бонусами. Об этом группа сообщила на своей странице в Facebook.

Напомним, что 15 января в возрасте 46 лет в Лондоне была найдена мертвой певица Долорес О’Риордан. На похоронах присутствовали более сотни человек, включая близких и родных певицы, а также коллеги из The Cranberries.

Среди тех, кто выразил свое соболезнование семье и поклонникам, был президент Ирландии Майкл Хиггинс.

Незадолго до смерти одной из идей исполнительницы была запись кавер-версии на одну из самых известных песен группы - Zombie вместе с группой Bad Wolves. Музыканты, чью версию певица одобрила, были попросту раздавлены новостью о ее смерти.

В память о своем кумире и несостоявшемся дуэте группа не только записала новую версию, но и сняла клип, куда вложила бережную отсылку к ее образу из оригинального клипа.

Выпустить пластинку-эпитафию группа планирует в начале 2019 года.

В 2017 году вышла последняя прижизненная пластинка The Cranberries с участием Долорес О’Риордан под названием Something Else.