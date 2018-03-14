В США отказались признать "Кинжал" гиперзвуковой ракетой

Российская аэробаллистическая ракета "Кинжал" не является гиперзвуковой, поскольку не использует прямоточный воздушно-реактивный двигатель - к такому выводу выводу пришел американский военный эксперт Дейв Маджумдар.

- Ни одна страна в мире еще не создала истинно гиперзвуковой ракеты с прямоточным двигателем. Это дело будущего, - пишет Маджумдар в The National Interest. Однако он признал, что "Кинжал" разгоняется до гиперзвуковых скоростей, а Россия - единственная страна, обладающая подобным оружием.

По мнению эксперта, российская ракета является разновидностью аэробаллистического боеприпаса наземного комплекса "Искандер", работающей на твердом топливе и управляемой на всей протяженности полета. Маджумдар обратил внимание на то, что в опубликованном Минобороны РФ ролике отдельные части ракеты были размыты - видимо, чтобы скрыть некие ее секретные детали.

Комментаторы материала не согласны с автором. "Все, что летит со скоростью выше 5 Махов, движется с гиперзвуковой скоростью. И если "Кинжал" летит разгоняется до 10 Махов - это гиперзвуковая ракета", - написал пользователь с ником pietv.

Напомним, впервые о "Кинжале" сообщил Владимир Путин в послании к Федеральному собранию РФ. Новое оружие проходит опытно-боевую эксплуатацию в Южном военном округе, его носителем стал переоборудованный сверхзвуковой перехватчик МиГ-31БМ. Уже выполнено более 250 полетов.

Позже замминистра обороны России по вооружению Юрий Борисов рассказал о потенциальных целях "Кинжала". Это корабли: от авианосца до фрегата. Дальность полета "Кинжала" в 2000 километров избавляет самолет-носитель от необходимости заходить в зону действия вражеской ПВО. Гиперзвуковая скорость позволяет ракете быстро приблизиться к цели, а способность интенсивно маневрировать, обходя опасные зоны, делает ее неуязвимой для систем ПВО и ПРО.