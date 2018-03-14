Загадочный кроссовер Renault сфотографировали на тестах

Renault начал тестировать новый кроссовер, который СМИ сразу же окрестили "таинственным".

Все дело в том, что речь идет о так называемом муле - когда новые узлы и агрегаты обкатывают в старом кузове, лишь слегка подогнанном под конкретные нужды. В данном случае используется обвес модели Renault Kadjar. Но очевидно, что у прототипа увеличились колея и клиренс, появились новая выхлопная система (патрубок переместился под водительскую сторону) и… задняя подруливающая подвеска. Для автомобилей подобного класса это неожиданность, аналогичное устройство имеют лишь флагманские внедорожники, скажем, Porsche Cayenne и Lamborghini Urus.

New spy shots suggest that @renault_uk has a high-tech SUV on the way, but it appears still to be in very early stages of development. https://t.co/YAAVuXGyPl — MOTOR1 (@Motor1com) 13 марта 2018 г.

Как предполагает издание Motor1, возможно, в Renault начали тестировать "заряженный" Kadjar. О том, что эта модель может появиться в ассортименте французского бренда, в спортивном подразделении компании намекнули еще в прошлом году. Если такая машина появится, то, по предположению авторов портала, она может получить турбированный двигатель объемом 1,8 литра, способный выдавать мощность 266 л.с.

У нас в стране, напомним, Renault Kadjar не продается и вряд ли появится. Однако в России уже в августе компания представит абсолютно новый кроссовер С-класса на старой базе B0. Как рассказали представители бренда, автомобиль будет примерно соответствовать по размерам второму поколению Duster, но в модельной линейке встанет на ступень выше, окажется технологичнее и немного дороже. В продажу на российском рынке новинка поступит в начале 2019 года.

В настоящее время Renault предлагает в России кроссоверы Duster первого поколения, созданный в нашей стране Kaptur и новый Koleos.