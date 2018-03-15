На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Певица Мадонна снимет кино про темнокожую балерину-сироту

Новость 15.03.2018, 12:24 | Текст: Олег Усков

59-летняя американская певица, актриса (так далее) Мадонна Луиза Чикконе, в последнее время бороздившая новости, по большей части, в контексте разухабистых селфи, изъявила желание вернуться в кино.

Фото: kinopoisk.ru
Марго Робби снимется в новой картине Квентина Тарантино

Как передает The Guardian, в планах Мадонны - поставить байопик о темнокожей сироте из африканской Сьерра-Леоне Микаэле ДеПринс.

Ребенком Микаэла, потерявшая родителей в три года, была удочерена семейной парой из Нью-Джерси, США, вскоре увлеклась балетом и преуспела. Став знаменитой танцовщицей "мирового класса" и живым мотиватором.

Картина будет называться "Взлетая" (Take Flight), и в ней, по словам Мадонны, она получит возможность не только рассказать про беды маленькой экзотической страны, но и даст ДеПринс возможность "стать рупором всех тех детей, что осиротели в результате войны и росли рядом с ней".

"Путь Михаэлы созвучен мне - и как артисту, и как активисту. Для меня большая честь поведать ее историю", - сказала Мадонна.

В 2011-м Микаэла стала звездой "Первой позиции", фильма о молодых балеринах, солировала в Голландской национальном театре балета и оперы и сотрудничала с Бейонсе на ее музыкальном видео-альбоме Lemonade.

По информации издания, компания MGM начала разрабатывать проект три года назад - сразу после того, как приобрела права на экранизацию книги воспоминаний ДеПринс, написанной в сотрудничестве с приемной матерью балерины.

Над сценарием работает Камилла Блэкетт ("Трудности ассимиляции", "Новенькая", "Молокососы").

Фото: kinopoisk.ru
Хью Лори предложили сыграть роль принца Филиппа в 3 сезоне "Короны"

По касту и датам пока данных нет.

Как напомнило издание, в 2008 году Мадонна сняла фильм I Am Because We Are, посвященный детям Малави, ставшими сиротами в результате накрывшей страну волны СПИДа.

Ранее мы писали, что Мадонна прокляла собственный байопик сразу, как только стало известно, что его собираются снимать.

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Telegram
Обсудить
#США
Фото: kinopoisk.ru
Фото: Роб Зомби приступил к съемкам сиквела "Изгнанных дьяволом" 14.03.2018
Второй сезон "Рассказа служанки" покажут по российскому телевидению 14.03.2018
Видео: снятая в стиле мультфильмов Миядзаки реклама умилила интернет 14.03.2018
#музыка
Фото: AFP PHOTO/ TIZIANA FABI
The Cranberries выпустят новый альбом с вокалом Долорес О'Риордан 14.03.2018
Умер рэпер и актер Крэйг Мак 13.03.2018
Фото: Мадонна показала свое истинное лицо 13.03.2018
#драма
Фото: kinopoisk.ru
Николь Кидман сыграет в новом сериале HBO 13.03.2018
Вышел трейлер комедии с располневшей Шарлиз Терон 12.03.2018
"Кинократия" представляет номинантов "Оскара": "Лучший фильм" 04.03.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.