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15.03.2018 13:58
Рубрика: Дороги

Подмосковные города встали в многокилометровых пробках

Текст: Ирина Рыбникова

Ухудшение погоды существенно осложнило дорожную ситуацию в городах ближнего Подмосковья. Снег и порывистый ветер, которые сейчас господствуют в Московском регионе, привели к образованию многокилометровых пробок на дорогах области.

Из-за снегопада метро Москвы перешло на усиленный режим работы

Так, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", на 5,8 километра растянулась утренняя пробка в Люберцах, в которую попали также поселки Томилино и Красково. Более 5 километров заторов наблюдались на Волоколамском шоссе в Красногорске - от поселка Опалиха до пересечения с Ильинским шоссе. На некоторых участках Волоколамки скорость движения не превышала 3 километров в час. На 4 километра растянулись пробки в Балашихе и Подольске, встали практически все выезды из Королева и Химок. Учитывая, что снег продолжает идти и синоптики прогнозируют выпадение до 10% месячной нормы осадков, можно предположить, что в вечерний час пик все эти заторы развернутся в сторону области.

В настоящий момент последствия снегопада на подмосковных дорогах ликвидируют более 1 тысячи единиц техники.