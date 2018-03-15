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15.03.2018 13:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Чебоксарах прошло финальное обсуждение дизайн-проектов

Текст: Сергей Кирсанов
Оживленная дискуссия состоялась в администрации столицы Чувашии, где прошла заключительная презентация и обсуждение дизайн-проектов благоустройства общественных пространств.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Участниками мероприятия стали представители общественных организаций, активисты территориального самоуправления и домовых комитетов, заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и градостроительства города Анатолий Павлов, главный архитектор города Вениамин Мамуткин и заместитель главы администрации - председатель Горкомимущества Юрий Васильев.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Обсуждение обновленного облика ключевых городских скверов, парков и площадей, напомним, состоялось ранее в Калининском, Ленинском и Московском районах. Тема вызвала большой интерес, от жителей города поступило свыше пяти тысяч предложений.

Участники мероприятия отметили, что в предложенных проектах много позитивных и интересных решений, но без конструктивной критики тоже не обошлось. В частности, один из активистов подчеркнул, что работы в сквере К.Иванова необходимо проводить с большим вниманием, поскольку на этой территории могут находиться исторически ценные культурные слои.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Одним из самых острых стал вопрос о планах по благоустройству территории около ДК "Салют". Остается неясным, появятся ли там пешеходные и велосипедные дорожки, места для отдыха и игровая зона для детей.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- Действительно, в настоящее время ведется достаточно оживленная дискуссия по этому поводу. Она была вызвана тем, что администрация города объявила торги на земельный участок под размещение последнего, шестого, торгового павильона. Пять уже построено и функционирует. Вопрос "с бородой", сложный, но мы были вынуждены провести торги, поскольку в свое время предприниматели уже начали осваивать эту площадь, было несколько судов, по итогам которых мы разыгрывали данные земельные участки. Администрация города ставит обязательное условие застройщику территории перед Дворцом культуры благоустроить пространство, создать площадь для проведения массовых мероприятий, - отметил Анатолий Павлов.

Звучали также предложения по обустройству искусственных водоемов в поселке Южный и Новоюжном жилом массиве, а также о замене дорожного покрытия с учетом функционального использования. Вениамин Мамуткин пообещал, что в дальнейшем при работе над проектами это будет учтено.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Жителей Чебоксар интересовала и возможность включить в программу благоустройства территории вблизи многоэтажных домов.

Фото: Пресс-служба министерства транспорта Чувашии
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Представители администрации города пояснили, что дворы будут ремонтироваться в рамках другой муниципальной программы.

Напомним, итоговое голосование по выбору общественных пространств, которые будут обновлены в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды", состоится в столице Чувашии 18 марта. Три объекта, набравшие наибольшее число голосов, реконструируют в 2018 и 2019 годах. Работы на остальных 15 территориях пройдут до 2025 года.

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