Россия начнет серийное производство боевых роботов

Серийное производство боевых роботов начнется в России уже в 2018 году, сообщил ТАСС со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

- Мы начали создавать боевых роботов, завершаются их государственные и войсковые испытания. И надеюсь, что уже в этом году мы начнем их серийное производство, - рассказал Шойгу на форуме "Россия - страна возможностей". Министр добавил, что беспилотные машины для площадного разминирования уже выпускаются.

Напомним, для армии России разработаны более десятка боевых наземных роботов различных классов: от миниатюрного гусеничного шасси "Платформа-М", способного нести пулемет или автоматический гранатомет, до тяжелых машин "Вихрь" и "Уран-9", вооруженных пушками и набором противотанковых управляемых ракет.

Армия активно использует саперные и разведывательные роботы "Уран-6", "Скарабей" и "Сфера" - они хорошо зарекомендовали себя в Сирии. Серийно выпускаются воздушные дроны "Элерон", "Орион", "Застава" и "Форпост". КБ Сухого и "МиГ" готовят ударные беспилотники тяжелого класса.

- Несколько лет назад в армии было всего 160 беспилотных летательных аппаратов. На сегодняшний день их уже почти 1,8 тысячи, - отметил министр.