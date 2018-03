Захарова ответила на хамское высказывание министра обороны Британии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что слова министра обороны Великобритании в адрес России говорят о том, что Лондон нервничает и стране есть, что скрывать.

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон ждет реакции Москвы на высылку дипломатов. При этом грубо высказался о возможности принятия Россией этих ответных мер.

"ХайлиЛайкли министр обороны Великобритании заявил: "России надо не принимать ответные меры, а отойти и заткнуться (Russia should 'go away and shut up'). А что ещё может сказать Министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия ? Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают", - написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Сегодня глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности Москвы выслать британских дипломатов в ответ на действия Лондона. Он также назвал возмутительными последние действия правительства Великобритании.

А накануне премьер-министр Британии Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мэй также объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль вместе со своей дочерью Юлией был найден в тяжелом состоянии на скамейке в торговом центре в городе Солсбери. Сейчас они находятся в больнице.