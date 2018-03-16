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16.03.2018 15:00
Рубрика: Спорт

Финал в повторе: "Реал" встретится с "Ювентусом" в 1/4 финала ЛЧ

Текст: Артур Нанян
В Швейцарии состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов. Противостояние с самой громкой вывеской - "Реал" против "Ювентуса". Эти команды дважды встречались в финале турнира. И оба раза побеждали испанцы, причем последний успех приходится на прошлый год, когда "королевский клуб" разгромил итальянцев со счетом 4:1.

Фаворитом этой пары наверняка будет считаться "Реал". После не самого успешного старта сезона мадридский суперклуб ощутимо прибавил. Причем не только в еврокубках, но и национальном чемпионате. Наконец, стал забивать Криштиану Роналду. В последних десяти встречах во всех турнирах он отличился 17 раз.

Фото: EPA
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Но все же не стоит недооценивать "Ювентус". "Старая синьора" для многих неожиданно прошла "Тоттенхэм" в 1/8 финала, сумев победить лондонцев на выезде после домашней ничьей (2:2). Отличную форму набрал Гонсало Игуаин, вернулся после травмы в стартовый состав Пауло Дибала. Да и защита итальянцев выглядит, как и прежде, надежной.

Для кого это противостояние точно будет особенным, так это для главного тренера "Реала" Зинедина Зидана. Летом 2001 года француз перебрался в "королевский клуб" как раз из стана "Старой синьоры", став самым дорогим на тот момент игроком в истории.

Если говорить о статистике в целом, то "Реал" с "Ювентусом" провели между собой 19 матчей. И все - в рамках Лиги чемпионов. Небольшое преимущество у испанцев - девять побед против восьми при двух ничьих.

Точно можно сказать, что в полуфинале ЛЧ будет одна английская команда. Волею жребия "Манчестер Сити" попал на "Ливерпуля". Пожалуй, это два самых ярких британских клуба в нынешнем сезоне. "Сити" бьет всевозможные рекорды в Премьер-лиге, где совсем скоро он должен оформить чемпионский титул, а "красные" вполне могут занять второе место. Что, безусловно, будет успехом. К слову, "Манчестер Сити" с "Ливерпулем" впервые в истории встретятся в еврокубках. 

Фото: Reuters
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Очевидны фавориты в двух оставшихся четвертьфинальных парах - "Барселона" - "Рома" и "Севилья" - "Бавария". Особенно это касается противостояния каталонцев с "волками". Вряд ли итальянцы, с трудом одолевшие в 1/8 финала донецкий "Шахтер", переиграют Лионеля Месси и компанию. Ну а "Бавария" с возвращением на пост главного тренера Юпа Хайнкеса вернула себе былую мощь. Мало того, что мюнхенцы с гигантским отрывом лидируют в Бундеслиге, так и в Лиге чемпионов они в двухматчевой дуэли разгромили турецкий "Бешикташ" со счетом 8:1.

Напомним, что первые встречи 1/4 финала ЛЧ пройдут 3 и 4 апреля, ответные - 10 и 11 апреля.

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