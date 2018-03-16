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16.03.2018 14:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Аксенов назвал референдум в Крыму примером истинной демократии

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

Живущих в Крыму свободных людей невозможно обмануть, купить, запугать или победить. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов на на торжественном собрании в Госсовете РК в честь четвертой годовщины общекрымского референдума 16 марта и Дня воссоединения Крыма с Россией.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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- Мы показали всем народам пример истинной демократии, - сказал Аксенов с трибуны парламента. - Воссоединение Крыма с Россией в корне изменило геополитическую ситуацию, оказало огромное влияние на международные отношения, стало символом краха однополярного мира. Российский полуостров развивается ударными темпами, преображается на глазах.

В подтверждение своих слов Аксенов вновь перечислил крупнейшие инфраструктурные и энергетические объекты, которые уже введены в эксплуатацию или будут достроены в ближайшее время - Крымский мост и автоподход к нему, новый терминал международного аэропорта Симферополь, трасса "Таврида", Таврическая и Балаклавская электростанции.

- По итогам 2018 года практически во всех основных отраслях экономики Крыма зафиксированы положительные тенденции, - отметил Аксенов. - Общий рост экономики составляет более 10 процентов. Это рекордный показатель за последнее десятилетие. Он в 10 раз превышает аналогичный показатель 2013 года - последнего года украинского господства. Государственная поддержка сельского хозяйства увеличилась в сравнении с 2013 годом более чем в 20 раз. Финансирование здравоохранения - в два с лишним раза. Расходы на социальную защиту населения выросли почти в два раза. Ряд подобных примеров можно продолжать.

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