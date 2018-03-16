Надежда Савченко попала в базу данных украинского сайта "Миротворец". Ресурс назвал ее "пособницей террористов и изменницей родины", сообщает РИА Новости.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил депутата Верховной рады в организации теракта и подготовке государственного переворота.

"У следствия есть неопровержимые доказательства, что Савченко лично давала указания, как провести теракт в парламенте, минометами обрушив купол, и добивая народных депутатов автоматами", - подчеркнул Луценко. Он внес в Раду представление о привлечении народной избранницы к уголовной ответственности, ее задержании и аресте.

Добавим, что Надежда Савченко на брифинге с журналистами обвинила западные страны в организации "майдана" в Киеве, а также в непосредственном участии в преступлениях против народа украинских политиков Андрея Парубия и Сергея Пашинского.