Сергей Лавров подтвердил планы по высылке британских дипломатов

Россия вышлет британских дипломатов из страны в ответ на объявление Лондоном о высылке 23 российских дипломатов. Эти планы подтвердил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Конечно будем [высылать]", - подчеркнул он на брифинге, сообщает ТАСС. При этом глава МИД не стал уточнять число высылаемых сотрудников посольства Великобритании.

Напомним, что о высылке российских дипломатов заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обвинив Москву в "незаконном использовании силы" на территории королевства и отравлении Сергея Скрипаля.