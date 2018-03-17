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17.03.2018 23:35
Рубрика: В мире

Посол РФ в Лондоне: Мы таких вещей не прощаем

Посол России в Лондоне Александр Яковенко жестко высказался о ситуации вокруг отравления экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и связанном с ним дипломатическом скандале.

"Нам выдвинуты серьезные ультимативные обвинения. Мы таких вещей не прощаем", - заявил Яковенко в эфире телеканала НТВ и пообещал "вести очень активную работу, естественно, в рамках правового поля".

Фото: EPA
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При этом, заявил глава дипмисии, Москва намерена добиваться, чтобы вместо выдворяемых из Великобритании дипломатов приехали новые.

"Мы будем давить на Британию, чтобы восполнить потери", - заявил Яковенко, но признал, что ожидает новые "козни" в ответ.

Что касается последствий высылки дипломатов, то она отразится, прежде всего, на сроках выдачи российских виз гражданам Соединенного Королевства.

Он также напомнил, что до сих пор официальный Лондон не предоставил никаких доказательств своим обвинениям России, связанным с громким делом об отравлении экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта.

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