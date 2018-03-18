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18.03.2018 09:50
Рубрика: Власть

Глава ЦИК проголосовала, испробовав механизм "мобильный избиратель"

Текст: Юрий Политов

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в воскресенье утром проголосовала на выборах президента России. При этом она на себе испробовала новый механизм голосования по месту нахождения, который получил название "Мобильный избиратель".

Элла Памфилова голосовала на избирательном участке номер 145 в здании Центрального телеграфа в Москве. При этом главе ЦИК пришлось отстоять очередь, поскольку желающих проголосовать было много.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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"Я проголосовала. Сегодня здесь, на этом участке, очереди, потому что прибыло очень много артистов, которые сегодня выступают, - из Смоленской области, из Бурятии", - рассказала Памфилова, добавив, что артисты смогли проголосовать благодаря системе "Мобильный избиратель".

Новым порядком голосования не по месту прописки, а на удобном участке воспользовалась и сама Элла Памфилова. Заявление о смене избирательного участка глава ЦИК успела подать 12 марта - в последний день приема таких заявлений в избиркомах, МФЦ и на портале госуслуг. Участок в самом центре Москвы ей более удобен, поскольку в день выборов ей практически с ночи надо находиться на работе, пояснила глава ЦИК.

Напомним, что на нынешних федеральных выборах у российских избирателей впервые появилась возможность проголосовать без открепительных талонов на любом удобном участке. Для этого достаточно было заранее написать соответствующее заявление. По данным ЦИК, этой возможностью воспользовались более 5,6 миллиона человек.

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