Сегодня проходят выборы президента России

Сегодня, 18 марта, Россия в седьмой раз выбирает главу государства. Избирательные участки работают с 8 утра до 8 часов вечера по местному времени. В 8 утра по московскому времени избирательные участки открылись практически на всей территории России. В ряде регионов голосование уже активно идет.

Из-за разницы во времени голосование стартовало еще поздно вечером 17 марта - первые избирательные участки открылись на Сахалине, Камчатке и Чукотке. Затем подключились Сибирь, Урал, Приволжье. В 8 часов утра участки открылись в Москве и в центральных регионах России. К 9 часам утра 18 марта, когда откроются участки в Калининградской области, президентские выборы охватят всю территорию страны.

Уже поступают сведения по явке. Так, по данным региональных избирательных комиссий, на Чукотке явка на 15:00 по местному времени (6:00 по Москве) составила 67,4%, на Камчатке к этому же времени - 54,09%. Для сравнения: на прошлых выборах президента в 2012 году к этому времени проголосовали 67,34% избирателей Чукотского автономного округа и 46,12% Камчатского края. Рост явки по сравнению с 2012 годом отмечается и в других регионах. К полудню по местному времени в Якутии на выборах президента проголосовали 28,12% избирателей (на прошлых выборах было 23,93%), в Амурской области - 29,53 % (25,11%), в Забайкальском крае явка - 22,79% (прошлый раз было 17,15%).

В Томской области к 10 утра по местному времени на участки пришли 7,2% избирателей (6,39%). Явка в Кемеровской области к этому же времени составила 14,56%, а рекордсменом стала Республика Тыва - 26,86% уже в 10 часов утра по местному времени.

Интерес избирателей к выборам связан как с ростом доверия к избирательной системе, так и с тем, что президентские выборы традиционно считаются главными. Президент в России и глава государства, и гарант Конституции, и Верховный главнокомандующий. Он избирается сроком на 6 лет.

Выборы президента России 18 марта открыты не только для наблюдателей, но и для всех пользователей интернета. Наблюдать за процессом голосования на избирательных участках можно онлайн в режиме реального времени. Такую техническую возможность обеспечила Минкомсвязь.

Прямую трансляцию из помещений для голосования все желающие могут смотреть на сайте www.nashvybor2018.ru. Трансляция началась в 7:00 по местному времени уже везде и продлится до завершения действий комиссий при подсчете голосов. Всего системами видеонаблюдения оборудованы около 43,3 тысяч избирательных участков, на них смогут проголосовать около 80% избирателей.

Небывалый интерес к выборам-2018 проявили международные наблюдатели. Вести мониторинг голосования приехали около полутора тысяч иностранных и международных наблюдателей из 109 стран мира. Больше всего - из Германии, США, Франции и Великобритании. Количество российских наблюдателей неизвестно, поскольку они теперь не обязаны за три дня уведомлять участковую комиссию о своем приходе в день выборов. Сердитых наблюдателей ЦИК не боится, напротив, в комиссии будут рады, если они укажут на нарушения и помогут сделать выборы честными и открытыми.

Заметное отличие нынешних выборов - новая техника. Практически на всех участках (за исключением отдаленных деревень с низкой численностью избирателей) будет применяться технология изготовления протоколов об итогах голосования с использованием QR-кодирования, что позволит исключить возможные ошибки при заполнении протокола.

Кроме того, ввод протоколов в систему ГАС "Выборы" будет осуществляться при видеонаблюдении. Видеокамеры впервые установлены и во всех территориальных избирательных комиссиях страны, трансляция с них начнется в 20:00 по местному времени.

Пользователи интернета смогут увидеть процесс приема протоколов УИК об итогах голосования, суммирование данных, составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории и увеличенную форму сводной таблицы ТИК. "Без ложной скромности - мы действительно совершили рывок в техническом оснащении избирательного процесса", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

При подсчете голосов будут задействованы около 13 тысяч комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Это вдвое больше, чем на выборах 2012 года. "Проникнуть в КОИБ можно только с помощью топора, абсолютная защищенность, достоверность, никаких внешних факторов влияния быть просто не может", - охарактеризовала технику глава ЦИК.

Для удобства избирателей Центризбирком запустил официальное приложение по поиску избирательных участков в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте". "Указав адрес своего проживания, пользователь может найти свой избирательный участок с адресом, где он может проголосовать", - рассказала глава ЦИК.

"В результате предпринятых усилий наша избирательная система стала одной из самых прозрачных в мире, она полностью готова к выборам", - заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью РИА Новости.

Таким образом, ключевые особенности выборов - открытость и прозрачность, обеспеченная в том числе с помощью технических новшеств. Сюда же можно отнести удобство процесса для граждан, у которых впервые появилась возможность проголосовать без открепительных талонов на любом удобном участке.

Еще одна особенность выборов - их конкурентность. Восемь кандидатов, которые представляют практически весь политический спектр, ведут борьбу за пост президента. Это Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком порядке - алфавитном - их имена расположены в бюллетене.

С началом голосования в Калининграде всего в стране будут работать около 97 тысяч избирательных участков. Закроются участки последними тоже в Калининградской области - в 21:00 по Москве. После окончания голосования по всей стране на видеостене в здании Центризбиркома в Москве в режиме реального времени начнут отображаться данные о подсчете голосов по регионам. Предварительные итоги президентских выборов в целом по России ЦИК огласит 19 марта.