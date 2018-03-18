Явка на Дальнем Востоке к 12 часам составила почти 30 процентов

Явка на выборах президента России на Дальнем Востоке к 12:00 составила 27,7 процента. Такие данные опубликованы на сайте Центризбиркома. Сведения о голосовании по всей стране поступает в информационный центр ЦИК. Там была оборудована специальная стена, где на 85 экранах отражаются данные из регионов.

Как передает ТАСС, на Камчатке и Сахалине в первые часы работы избирательных участков явка была на 6-7 процентов выше, чем на прошлых выборах президента. Но активнее всего голосуют жители Чукотского автономного округа - 47,29%.

В нескольких регионах Дальнего Востока на избирательных участках образовались очереди из желающих проголосовать. Высокой явке на юге Сахалина способствует по-настоящему весенняя погода. Там светит солнце и воздух прогрелся до плюсовых значений.

Тепло и в Приморском крае. Там также отмечается высокая активность местных жителей. Многие решили отдать свой голос рано утром, почти сразу после открытия участков.

РИА Новости сообщает об очередях в Магаданской области и на Камчатке. В остальных регионах Дальнего Востока выборы проходят относительно спокойно и без очередей.