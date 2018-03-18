Известные люди проголосовали на выборах президента

Все российские регионы приступили к голосованию на выборах президента России 18 марта. Среди голосующих – и известные люди. Исполнить гражданский долг пришли политики, спортсмены, артисты, бизнесмены и общественные деятели.

После открытия участков в Москве проголосовала глава ЦИК Элла Памфилова, которая для этого прикрепилась к удобному избирательному участку. Она выбрала участок в центре Москвы - в Никитском переулке. Отстояв в очереди полчаса, она заметила, что люди идут на выборы, несмотря на мороз.

Воспользовались механизмом "Мобильный избиратель" и уже проголосовали по месту нахождения и другие известные люди. Например, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина, которая проголосовала в Южно-Сахалинске.

- Это наша страна, мы все хотим, чтобы она была лучше, - объяснила она, почему каждый должен прийти на выборы. - От нас все зависит: какой выбор мы сделаем, так мы и будем жить в ближайшие шесть лет.

Олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Алексей Алипов прилетел на Камчатку, чтобы выбрать президента. Его примеру уже последовали больше 31 тысячи жителей полуострова pic.twitter.com/IDRFAglyl9 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 марта 2018 г.

Олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Алексей Алипов прилетел на Камчатку, чтобы выбрать президента.

Народный артист России, ректор Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе проголосовал в городе Артем в Приморском крае.

Цискаридзе первым проголосовал на участке в Приморье pic.twitter.com/mv0y73iHRr — Александра Чернова (@Valitov93) 18 марта 2018 г.

- В моем поколении все заинтересовались выборами, прямо голосовали все скопом, обсуждали это, потому что нам не хотелось, чтобы та свобода, которая к нам пришла, изменилась, - поделился он. - Я это очень хорошо помню, после этого у меня такое отношение к выборам - сознательное.

Актеры популярных сериалов "Молодежка" и "Кадетство" Аристарх Венес, Максим Зубалевич и Евгений Кулик отдали голоса в Хабаровске. Они прилетели в дальневосточную столицу, чтобы встретиться с игроками хоккейного клуба Амур.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин отдал свой голос на участке в городе Большой Камень Приморского края. Интересно, за кого? pic.twitter.com/gCe9nioL4M — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 марта 2018 г.

Бизнесмены и политики тоже замечены на участках голосования. Так, глава "Роснефти" Игорь Сечин проголосовал в городе Большой Камень в Приморском крае, где он находится с рабочей поездкой.

Вице-премьер Юрий Трутнев, который отвечает за дальневосточный регион, проголосовал в Якутске. "Мне поручено работать и развивать Дальний Восток, и я уверен, что и голосовать надо здесь. Сегодня я голосую в Якутске, вечером рассчитываю вернуться домой", - сказал он.

Губернаторы, мэры городов тоже активно участвуют в выборах, причем нередко в числе первых избирателей.

Голосуют и парламентарии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на избирательном участке в центре Москвы. При этом он приветствовал генерального директора "Аэрофлота" Виталия Савельева, который пришел отдать свой голос на этом же избирательном участке.

Депутат Госдумы Александр Карелин по традиции проголосовал в Новосибирске. Он выразил надежду, "чтобы каждый понимал, что он не только житель, но и гражданин", а для этого нужно сделать "трезвый выбор". А его коллега Иван Лоор отдал голос в Барнауле. Он отметил, что приятно удивлен праздничной атмосферой и большим числом избирателей. Депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев признался, что такой высокой явки никогда не видел (голосовал в поселке Восточный).