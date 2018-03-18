ПА ОБСЕ призвала Киев обеспечить доступ граждан РФ к голосованию

Как заявил агентству ТАСС директор ПА ОБСЕ по коммуникациям Нэт Перри, до украинского постпреда в Вене Игоря Прокопчука уже доведена обеспокоенность Организации в связи с блокированием российских посольств и генконсульств.

По словам Пэрри, постпреду Украины при ОБСЕ вчера было направлено письмо от имени главы наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи в России Мариетты Тидей. Также под ним подписался председатель одного из комитетов по правам человека Ассамблеи Санчес Амора. В документе выражается "озабоченность по поводу планов (МВД Украины, озвученных два дня назад и сегодня реализованных - прим. "РГ") блокировать голосование в российских диппредставительствах на Украине". Авторы обращения признают "сложных статус двусторонних отношений" между Киевом и Москвой, однако настаивают, что украинская сторона должна "приложить усилия, чтобы граждане РФ смогли проголосовать". В ПА ОБСЕ также призывают украинские власти не допускать провокаций.

При этом в ПА ОБСЕ - так же, как и в БДИПЧ - подчеркнули, что мандат Организации ограничивается наблюдением за выборами внутри страны, а не на зарубежных избирательных участках. Напомним, что сегодня, в день выборов президента России, соотечественники не могут попасть в здания посольства в Киеве, а также генконсульств в Харькове, Львове и Одессе: туда их не пускает полиция "в рамках охраны зданий".