Музыкант "Пикника" выписался из больницы после аварии

Клавишник и сын основателя рок-группы "Пикник" Станислав Шклярский выписался из больницы в Гусь-Хрустальном, куда попал после аварии во время переезда группы из Владимира в Рязань.

- Как говорится, первый пошел. Друзья, я еду домой. Спасибо всем, кто нас поддерживает, ставит на ноги и предлагает свою помощь. Вас очень много. Сразу скажу, что у папы таз не сломан. Все настроены оптимистично! Презентация альбома группы "Инкогнито" состоится, как и было заявлено. По поводу выступлений группы "Пикник" прошу не идти на поводу у домыслов, а дождаться официальной информации, - написал музыкант в соцсети.

Напомним, 16 марта автомобиль "Пикника" попал в аварию на трассе Владимир-Тума. Вылетевший на встречную полосу Honda CR-V протаранил КамАЗ и микроавтобус Volkswagen с музыкантами. Пострадали семь человек, самые тяжелые травмы у водителя автобуса и солиста группы Эдмунда Шклярского.

Раненые доставлены в больницу, их состояние стабильное, опасности для жизни нет. У бас-гитариста "Пикника" Марата Корчемного диагностирован компрессионный перелом позвоночника без серьезных нарушений, другие музыканты сломали конечности.

Виновником аварии полиция предварительно назвала водителя Honda, несколько ближайших концертов "Пикника" отменены.