В полуфиналах конференций Кубка Гагарина команды сыграли по два матча. И лишь в одной серии до четырех побед счет теперь 2:0. В остальных противостояниях пока равенство.

Год назад питерский СКА катком прошелся по всем своим соперникам в плей-офф, проиграв в общей сложности всего два матча - один московскому "Динамо" в полуфинале конференции и один в финальной серии "Магнитке". Армейцы с Невы взяли Кубок Гагарина за явным преимуществом, породив тем самым разговоры о том, что их тотальное доминирование снижает интерес к КХЛ в целом. Слишком уж предсказуемым оказался результат.

Несмотря на критику, в нынешнем сезоне картина глобально не изменилась. СКА, являющийся также и базовым клубом для сборной России, стал лучшим по итогам регулярного сезона. А в первом раунде плей-офф, как ни старалась череповецкая "Северсталь", армейцы с Невы закончили серию со счетом 4:0. Поэтому произошедшее в субботу в Ледовом - событие нерядовое. СКА на своей площадке проиграл ярославскому "Локомотиву" - 1:2. И формально лишился преимущества своей площадки, ведь два следующих матча этой серии состоятся на домашнем льду "железнодорожников".

Результат матча удивителен еще и потому, что первый поединок, состоявшийся днем ранее, СКА выиграл вообще безо всяких вопросов - 4:0. "Локомотив" был настолько плох, что его главный тренер Дмитрий Квартальнов решился на резкий и во многом показательный шаг. Вместо слабо сыгравшего Брэндона Козуна, одного из лидеров команды, в состав был включен 17-летний Григорий Денисенко, который вообще ранее не выступал в КХЛ.

Но определяющим, пожалуй, стал не выход на площадку молодого дарования, которому специалисты прочат большое будущее, а игра "Локо" во втором периоде. К этому моменту СКА вел 1:0 благодаря шайбе Шипачева, однако ярославцы смогли подавить оппонента за счет огромного числа бросков с любой позиции. Именно такой активности требовал от команды тренерский штаб, и она позволила гостям дважды пробить финского вратаря СКА Микко Коскинена. Сначала в большинстве забил Каюмов, а незадолго до второго перерыва Любушкин вывел "Локомотив" вперед. Понятно, что заключительный отрезок матча проходил уже с преимуществом армейцев - они очень старались уйти от поражения. Но Александр Судницын бесподобно отыграл в воротах волжан и, похоже, отвоевал у Алексея Мурыгина место основного голкипера "Локо". Ярославцы удержали минимальное преимущество и сравняли счет в серии.

- Питер мощно начал. Нам удался только второй период. В конце Судницин держал нас в игре, оборона тоже сыграла хорошо, - коротко прокомментировал успех главный тренер волжан Дмитрий Квартальнов. Наставник СКА Олег Знарок в свою очередь посетовал на то, что "не пошло большинство".

Трудно сказать, насколько этот локальный успех "Локомотива" повлияет на ход противостояния в целом. Ответ должен дать следующий матч, который состоится в Ярославле сегодня вечером. Тренерский штаб армейцев наверняка проведет перестановки, а питерская команда попытается доказать, что это поражение было не более чем случайностью.

В другой паре Западной конференции все куда прозаичнее. Еще один клуб, чьи игроки были востребованы в олимпийской сборной России, пока не оставляет шансов единственному представителю дальнего зарубежья, оставшемуся в розыгрыше. Московский ЦСКА в первом раунде три из четырех побед над "Спартаком" одержал с сухим счетом, пропустив в общей сложности всего одну шайбу. Тогда это объясняли слабостью атаки "красно-белых". Но куда более статусный "Йокерит" пока тоже не может распечатать Илью Сорокина. Два домашних матча армейцы закончили со счетом 4:0 и 2:0 в свою пользу, так что надежность обороны "красно-синих" просто поражает. Возможно, переезд команд в Хельсинки чуть оживит интригу в этом противостоянии.

На Востоке же пока равенство. "Салават Юлаев", уступив "Трактору" в стартовой игре, вторую встречу довел до победы в овертайме - 3:2. Казанский "Ак Барс", начавший противостояние с "Металлургом" с поражения в дополнительное время, выводы сделал быстро. Повторная встреча на площадке "барсов" прошла уже под диктовку хозяев. А одним из главных героев встречи стал Данис Зарипов - он забил бывшей команде и сделал результативную передачу. Итог - 4:1 в пользу казанцев, и серия при счете 1:1 переезжает в Магнитогорск.

Следующие матчи плей-офф с участием представителей Восточной конференции состоятся во вторник 20 марта.