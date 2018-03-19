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"Черная пантера" повторила достижение "Аватара"

Новость 19.03.2018, 17:10 | Текст: Олег Усков

Технологичный кинокомикс Marvel "Черная пантера" продолжает вытворять довольно удивительные вещи: картина уже пятый уик-энд подряд занимает верхнюю строчку лидеров "домашнего" - американского и канадского - проката.

Согласно BoxOfficeMojo, тем повторяя триумф "Аватара" Джеймса Кэмерона, официально - самого прибыльного фильма в истории кинематографа.

Как следует из обнародованных данных, за минувшие выходные "Пантера" заработала еще 27 миллионов долларов. Таким образом, общая касса ленты "дома" составила 605,4 миллиона долларов, а мировая - 1,1 миллиарда.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Второе место занимает лидер российского проката этой недели, приключенческий боевик "Tomb Raider: Лара Крофт".

На третьей строчке - семейная драма с Дэннисом Куэйдом "Можно только представить". Чья касса минувшей недели -17,1 миллиона долларов.

Следом идут темпоральное фэнтези "Излом времени", комедийная мелодрама "С любовью, Саймон", криминальная комедия "Ночные игры", детское кино "Кролик Питер", хоррор "Незнакомцы: Жестокие игры", шпионский триллер "Красный воробей" и замыкающий первую десятку боевик-ремейк с Уиллисом "Жажда смерти".

Ранее мы писали про другой рекорд, в котором предстоящие "Мстители: Война бесконечности" побороли данную "Черную пантеру" - по скоростной продаже билетов.

То, на что "Пантере" понадобились сутки, "Мстители" осуществили за утро.  

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