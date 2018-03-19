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Фильм про Лару Крофт без Анджелины Джоли стал лидером проката в России

Новость 19.03.2018, 15:08 | Текст: Олег Усков

Боевик-адвенчура "Tomb Raider: Лара Крофт", третья картина серии и приквел истории о похождениях авантюристки-физкультурницы, стал лидером российского проката, по итогам выходных собрав 236,7 миллиона рублей.

Об этом сообщил сегодня портал kinobusiness.com.

Недавний чемпион, российская комедия режиссера Нужного "Я худею" с Александрой Бортич и Сергеем Шнуровым, где один из продюсеров - Илья "Хардкор" Найшуллер, за вторую неделю проката собрала 118,1 миллиона рублей, догнав общую кассу до 508,5 миллиона. И опустившись на вторую строчку списка.

Фото: kino-teatr.ru
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Третье место - продолжение мультфильма "Гномео и Джульетта" - "Шерлок Гномс", на оригинальной озвучке которого поработал Джонни Депп. Детективно-юмористическая анимация, где Гномс расследует серийные таинственные исчезновения садовых гномов, за свой первый уикенд собрала 78 миллионов рублей.

Четвертая строчка - семейная темпоральная фантастика "Излом времени" - с Риз Уизерспун и Крисом Пайном. За выходные касса фильма пополнилась на 50,5 миллиона, всего собрав 338,7 миллиона.

На пятом месте "чарта" - идеологически выверенный супергеройский комикс Marvel "Черная пантера": 40,5 миллионов за выходные и более миллиарда рублей - за три недели проката.

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