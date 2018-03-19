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19.03.2018 08:01
Рубрика: Власть

ЦИК: Явка избирателей составила 67,4 процента

По предварительным данным, явка избирателей на выборах президента Российской Федерации составила 67,4 процента. Такие сведения опубликованы на сайте Центризбиркома РФ.

Киргизия после победы Путина продолжит углублять сотрудничество с РФ

Между тем ЦИК продолжает подводить итоги состоявшихся в воскресенье выборов. На 07:37 по московскому времени было обработано 99,79 процента протоколов участковых избирательных комиссий. По предварительным результатам голосования, Владимир Путин побеждает с 76,67 процента.

В МВД ранее констатировали отсутствие серьезных нарушений в ходе президентских выборов.

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