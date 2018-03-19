Под Ульяновском стартовали российско-белорусские учения спецназа

В Ульяновской области на полигоне Поливна начались первые российско-белорусские учения подразделений ВДВ России и сил специальных операций Беларуси. В маневрах принимают участие около 600 военнослужащих и 80 единиц боевой техники.

Учения по борьбе с террористами продлятся до 22 марта.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, командир Ульяновского соединения ВДВ полковник Андрей Стэсев осмотрел подразделения, а также вооружение и военную технику - боевые машины БМД-4М с пушечно-пулеметным вооружением и бронетранспортеры БТР-МДМ.

Ранее сообщалось, что в ходе учения российские и белорусские десантники на практике отработают комплекс задач по совместным миротворческим действиям.

Высотные прыжки будут совершаться с использованием парашютной системы специального назначения "Арбалет" и кислородного оборудования.