Брата флоридского стрелка задержали на месте убийства 17 человек

В США полиция задержала брата 19-летнего Николаса Круза, который 14 февраля устроил бойню в одной из школ Флориды.

В здание, где произошла трагедия, 18-летний Захария проник, чтобы "подумать о стрельбе, окунуться в нее". Парень проехал по школьной территории на скейтборде и миновал все закрытые двери и ворота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Palm Beach Post.

Напомним, вооруженный штурмовой винтовкой бывший учащийся пришел в школу города Паркленд и открыл огонь по ученикам и преподавателям. Погибли 17 человек.

После произошедшего в США вновь был поднят вопрос о необходимости увеличения возрастного ценза на покупку автоматического оружия до 21 года.

В начале марта Сенат Флориды большинством голосов принял законопроект, направленный на предотвращение происшествий, подобных инциденту в Паркленде. В министерстве образования будет создано управление по безопасности в школах, а учителя смогут носить оружие. Кроме того, люди с умственными и психическими отклонениями не смогут купить пистолет или винтовку.