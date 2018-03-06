Сенат Флориды разрешил учителям носить оружие

Сенат Флориды большинством голосов принял законопроект, направленный на предотвращение происшествий, подобных инциденту в Паркленде. В одной из школ города 14 февраля бывший ученик Николас Круз открыл стрельбу, в результате чего погибли 17 человек.

Как сообщает РИА Новости, теперь в министерстве образования будет создано управление по безопасности в школах, а учителя смогут носить оружие. Кроме того, люди с умственными отклонениями не смогут купить оружие.

Также будет запрещена продажа приспособлений, обеспечивающих скорострельность винтовок. Необходимо отметить, что за ужесточение правил проголосовали 20 сенаторов, а против - 18.