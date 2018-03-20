Разработчик А-234: Британские спецслужбы могли отравить Скрипаля

Великобритания отказывается предоставить России образец вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, в связи с тем, что можно будет определить место его изготовления. Об этом в интервью РИА Новости рассказал один из разработчиков системы химического оружия Леонид Ринк.

"Сразу выяснится, что это не российская технология", - заявил ученый. По его словам, как бы специалисты ни старались, технология всегда будет немного различаться. "Это своеобразный "почерк", - указал он и добавил. - Поэтому образец из Солсбери - это отпечаток пальца для криминалиста. Сразу можно сказать, что "варили" не в России".

Леонид Ринк допустил, что британские специалисты сами без труда могли отравить Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. "Совершенно точно, что в Великобритании есть такие специалисты. Именно они могли обработать, как мне кажется, вещи Скрипаля или его дочери. Либо какие-то вещи на кладбище. Естественно, там должны были знать, что в эти дни Скрипаль пойдет на кладбище. Это запросто могли сделать сами британцы", - отметил химик.

По мнению Леонида Ринка, технология создания вещества А-234 доступна для профессионалов. "Любая химическая корпорация способна это сделать в своих лабораториях", - рассказал он. Все необходимые для этого формулы ранее обнародовал эмигрировавший в США химик Вил Мирзаянов.

Напомним, что 4 марта в британском городе Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к их отравлению причастно российское государство. Москва категорически отрицает подобные обвинения в свой адрес.