"Снежную королеву" наградили на главном фестивале страны

Диплом в категории "Лучшим полнометражный фильм" получила воронежская студия Wizart на Суздальфесте-2018. Картину "Снежная королева 3: Огонь и лед" отметили "за высокие профессиональные стандарты анимации и успех на международной арене".

Третью часть истории о приключениях Кая и Герды сняли в 3D в 2016 году при участии китайской компании Flame Node Entertainment. В этой серии герои становятся виновниками катастрофы мирового масштаба. Режиссеру и сценаристу из Воронежа Алексею Цицилину помогал Роберт Ленс, который ранее участвовал в создании диснеевских мультфильмов "Красавица и Чудовище", "История игрушек" и "Шрек". Права на прокат проданы более чем в 50 стран. В апреле картину покажут в Китае. Франшиза "Снежная королева" считается самым успешным анимационным проектом России за рубежом.

Тем временем в Воронеже заканчивают производство четвертой серии фильма - "Снежная королева: Зазеркалье", вновь под руководством Цицилина и Ленса. В этот раз Герда попытается освободить узников Зазеркалья, обладающих магическими способностями. "Чтобы не дать сказке исчезнуть из нашей жизни, Герде придется объединить усилия со Снежной Королевой", - интригует Wizart.

Релиз картины намечен на декабрь 2018 года. Права на кинопрокат уже получили компании из Южной Кореи, Польши и Турции, а также Universal Pictures Video France и KLB SAS, отвечающие за дистрибуцию фильма в странах Европы и Африки, где есть франкоговорящее население.

Всего на Суздальфесте - крупнейшем смотре новинок анимации в России - вручили 30 разнообразных наград. Гран-при удостоился короткометражный фильм "Суета сует" Алексея Туркуса и Алексея Шелманова о любви в провинциальном городе. Национальный колорит истории, снятой в технике компьютерной перекладки, придала еврейская народная музыка.

Специальный приз "за великую охоту к анимации" отдали "Охоте" Алексея Алексеева - простой по "картинке", но совершенно уморительной зарисовке о том, как собака случайно поменялась ролями с зайцем. Другой спецприз - "за безукоризненную выразительность" - получил "Джон Боттом - неизвестный солдат" Алексея Демина по мотивам произведений Владислава Ходасевича, рассказывающий о бесчеловечности войны.

Приз за лучшую полнометражку достался Лео Габриадзе, режиссеру картины "Знаешь, мама, где я был?". Мультик в смешанной технике (рисованная анимация, компьютерная перекладка и видео) выйдет на широкий экран в мае. Это документальный фильм по рассказам и рисункам знаменитого грузинского художника, писателя и создателя Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе. К слову, самому Резо присудили приз имени Тонино Гуэрра за лучший сценарий.

Ну а лучшим фильмом для детей назвали "Брюки" Сергея Меринова, сделанные для альманаха "Мультипелки". Коричневые брюки растут вместе с хозяином и преследуют его.

Кстати

Увидеть фильмы-лауреаты Суздальфеста-2018 можно будет в Белом зале Дома кино в Москве 23 марта. На традиционное "Эхо фестиваля" придут призеры и участники смотра. Начало в 19 часов, вход свободный.