В Zotye рассказали, когда привезут в Россию купеобразный кроссовер

Старт российских продаж купеобразного кроссовера Zotye T600 Coupe состоится ориентировочно в мае. Об этом "РГ" сообщил заместитель гендиректора компании Zotye Motor Rus Александр Гнездюк.

"К сожалению, мы еще занимаемся сертификацией автомобиля", - рассказал он.

По его словам, скорее всего, этот процесс будет завершен в марте. Затем на минский завод "Юнисон" отправится партия машинокомплектов, из которых в Беларуси и соберут первые купе-кроссоверы Zotye для России.

"Думаю, с момента выхода машинокомплектов из Китая до старта продаж пройдет еще месяца полтора", - констатировал Александр Гнездюк.

Отметим, что Zotye T600 Coupe создан по мотивам уже представленной в России модели T600, которая, в свою очередь, сильно напоминает внедорожник Volkswagen Touareg.

Купеобразный кроссовер в то же время получил оригинальный силуэт и самобытный дизайн. Машина оснащается турбомотором SAIC Motor объемом 1,5 литра мощностью 149 л.с., работающим в паре с 6-диапазонным "автоматом" с двойным сцеплением. В списке опций ожидаются кожаный салон, большой сенсорный экран мультимедийной системы, беспроводная зарядка для смартфона, панорамная крыша, спортивный руль и проекционная подсветка в зоне выхода из салона. При этом стоимость новинки, если верить источникам в дилерской среде, составит 1,2-1,3 млн рублей.

Салон Zotye T600 Coupe. Фото: Пресс-служба Zotye.

Стандартный Zotye T600 стоит от 809 990 до 1 228 880 рублей. По итогам 2017 года машина вошла в топ-10 самых популярных в РФ китайских автомобилей.

На данный момент компания также предлагает россиянам седан Z300. Правда, спрос на машину слабый, и не исключено, что в будущем эта модель будет заменена на один из новых кроссоверов Zotye - Т300, Т500 или Т700.

Кстати, накануне агентство "Автостат" сообщило, что по итогам февраля общие продажи автомобилей из Поднебесной выросли в России на 17%. Бренд Zotye вышел на третье место, потеснив из топ-3 Haval. Лучше продавались только Lifan и Chery.