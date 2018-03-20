Volkswagen укоротит внедорожник Teramont

Volkswagen анонсировал новый вариант внедорожника Atlas, который в нашей стране представили под названием Teramont. Стандартная версия машины длиной свыше 5 метров вмещает 7 посадочных мест, новая будет короче, и в ней предложат только 5 кресел.

К такому решению боссов VW подтолкнуло сразу несколько причин. Во-первых, в США, где и начнется производство нового внедорожника, требуется замена уходящему со здешнего рынка Touareg, и два варианта SUV вполне могут претендовать на эту позицию. Во-вторых, на Atlas в Штатах есть устойчивый спрос - за полгода он разошелся тиражом более 27 тысяч экземпляров. В-третьих, завод в американской Чатануге, где выпускают еще и седаны Passat, имеет простаивающие мощности, которые в любом случае требуется загрузить.

Наконец, в-четвертых, изначально в немецком концерне думали как раз о 5-местном салоне. Таким был концепт Cross Coupe GTE, представленный в 2015 году и в 2017-м переродившийся в Atlas, но до конвейера в итоге дошла длиннобазная версия с тремя рядами сидений. Теперь в Volkswagen, по сути, достали из архива прежний проект.

Кстати, называться автомобиль будет не Atlas - имя назовут в ходе презентации концепта на автошоу в Нью-Йорке на следующей неделе, сообщает Usa Today.

Volkswagen Teramont / Atlas. Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Никаких официальных сведений об оснащении машины пока нет. Но издание AutoWeek, получившее информацию о возможном производстве укороченных Atlas еще в 2017 году, предположило, что речь пойдет о 2-литровом двигателе на 235 л.с. и моторе V6 объемом 3,6 литра, способном выдавать 276 л.с. Кроме того, концепция Cross Coupe GTE предполагала гибридный агрегат общей мощностью 355 л.с.

До России внедорожник, скорее всего, не доберется. По крайней мере, о таких планах пока не говорится. Как пояснила директор отраслевой, рабочей и экономической группы в Центре автомобильных исследований VW в США Кристин Дзичек, идея компании в том, чтобы выпускать автомобили там, где они и продаются, - это позволяет избегать воздействия колебаний валютных курсов. Кроме того, на нашем рынке сильны позиции модели Touareg, которая вскоре сменит поколение.

Напомним, 7-местный Teramont уже предлагают российским потребителям, несмотря на то, что его экспортируют из США. Кто знает, может, через несколько лет очередь дойдет и до 5-местной версии. Пока же известно о планах начать после 2020 года в России производство так называемого "народного кроссовера" - компактного автомобиля, который встанет в модельной линейке на ступень ниже Tiguan.