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20.03.2018 10:58
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen укоротит внедорожник Teramont

Текст: Андрей Полухин
Volkswagen анонсировал новый вариант внедорожника Atlas, который в нашей стране представили под названием Teramont. Стандартная версия машины длиной свыше 5 метров вмещает 7 посадочных мест, новая будет короче, и в ней предложат только 5 кресел.
Фото: media.vw.com Официальный тизер новой модели. Фото: media.vw.com
Официальный тизер новой модели. Фото: media.vw.com

К такому решению боссов VW подтолкнуло сразу несколько причин. Во-первых, в США, где и начнется производство нового внедорожника, требуется замена уходящему со здешнего рынка Touareg, и два варианта SUV вполне могут претендовать на эту позицию. Во-вторых, на Atlas в Штатах есть устойчивый спрос - за полгода он разошелся тиражом более 27 тысяч экземпляров. В-третьих, завод в американской Чатануге, где выпускают еще и седаны Passat, имеет простаивающие мощности, которые в любом случае требуется загрузить.

Фото: www.media.vw.com
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Наконец, в-четвертых, изначально в немецком концерне думали как раз о 5-местном салоне. Таким был концепт Cross Coupe GTE, представленный в 2015 году и в 2017-м переродившийся в Atlas, но до конвейера в итоге дошла длиннобазная версия с тремя рядами сидений. Теперь в Volkswagen, по сути, достали из архива прежний проект.

Кстати, называться автомобиль будет не Atlas - имя назовут в ходе презентации концепта на автошоу в Нью-Йорке на следующей неделе, сообщает Usa Today.

Volkswagen Teramont / Atlas. Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Никаких официальных сведений об оснащении машины пока нет. Но издание AutoWeek, получившее информацию о возможном производстве укороченных Atlas еще в 2017 году, предположило, что речь пойдет о 2-литровом двигателе на 235 л.с. и моторе V6 объемом 3,6 литра, способном выдавать 276 л.с. Кроме того, концепция Cross Coupe GTE предполагала гибридный агрегат общей мощностью 355 л.с.

Фото: media.vw.com
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До России внедорожник, скорее всего, не доберется. По крайней мере, о таких планах пока не говорится. Как пояснила директор отраслевой, рабочей и экономической группы в Центре автомобильных исследований VW в США Кристин Дзичек, идея компании в том, чтобы выпускать автомобили там, где они и продаются, - это позволяет избегать воздействия колебаний валютных курсов. Кроме того, на нашем рынке сильны позиции модели Touareg, которая вскоре сменит поколение.

Напомним, 7-местный Teramont уже предлагают российским потребителям, несмотря на то, что его экспортируют из США. Кто знает, может, через несколько лет очередь дойдет и до 5-местной версии. Пока же известно о планах начать после 2020 года в России производство так называемого "народного кроссовера" - компактного автомобиля, который встанет в модельной линейке на ступень ниже Tiguan.

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#Volkswagen