Головин вошел в топ-5 самых талантливых молодых игроков ЧМ-2018

Авторы рейтинга при этом отмечают, что при иных обстоятельствах назвали бы главной звездой в составе сборной России Александра Кокорина, хоть он уже молодым игроком по футбольным меркам и не является. Но он получил тяжелую травму и пропустит домашнее мировое первенство.

В то же время, важнейшим звеном в формировании игры нашей сборной в Италии считают Головина. Среди его сильных сторон отмечают умение видеть игру и работать с мячом. В этой связи упоминается недавний матч с "Лионом" во Франции, который ЦСКА выиграл 3:2, благодаря чему вышел в четвертьфинал Лиги Европы. Головин в той встрече открыл счет.

В скором времени, уверены итальянцы, Головин должен заиграть в Европе. Как утверждает источник, им интересуется лондонский "Арсенал", а сумма трансфера футболиста оценивается в 10 миллионов евро. Если эта информация верна, то у Александра будет лишь больше поводов показать свои лучшие стороны в четвертьфинале Лиги Европы, где соперником его команды будут как раз "канониры". Первый из двух матчей пройдет 5 апреля в Лондоне, ответный состоится 12 апреля в Москве.

Что касается других юных талантов предстоящего мирового первенства, то, по мнению итальянских журналистов, обязательно должны проявить себя Федерико Вальверде (Уругвай), Ирвинг Лосано (Мексика), Димитри Оберлен (Швейцария) и Вилфред Ндиди (Нигерия). Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля, матчи турнира примут 12 стадионов в 11 городах России.