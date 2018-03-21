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21.03.2018 17:00
Рубрика: Спорт

Головин вошел в топ-5 самых талантливых молодых игроков ЧМ-2018

Текст: Данила Жиляев
Полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Александр Головин вошел в топ-5 самых талантливых молодых игроков, которые выступят на чемпионате мира-2018 в России. Такой рейтинг составили итальянские журналисты, сообщает портал Sport Mediaset.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Авторы рейтинга при этом отмечают, что при иных обстоятельствах назвали бы главной звездой в составе сборной России Александра Кокорина, хоть он уже молодым игроком по футбольным меркам и не является. Но он получил тяжелую травму и пропустит домашнее мировое первенство.

В то же время, важнейшим звеном в формировании игры нашей сборной в Италии считают Головина. Среди его сильных сторон отмечают умение видеть игру и работать с мячом. В этой связи упоминается недавний матч с "Лионом" во Франции, который ЦСКА выиграл 3:2, благодаря чему вышел в четвертьфинал Лиги Европы. Головин в той встрече открыл счет.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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В скором времени, уверены итальянцы, Головин должен заиграть в Европе. Как утверждает источник, им интересуется лондонский "Арсенал", а сумма трансфера футболиста оценивается в 10 миллионов евро. Если эта информация верна, то у Александра будет лишь больше поводов показать свои лучшие стороны в четвертьфинале Лиги Европы, где соперником его команды будут как раз "канониры". Первый из двух матчей пройдет 5 апреля в Лондоне, ответный состоится 12 апреля в Москве.

Что касается других юных талантов предстоящего мирового первенства, то, по мнению итальянских журналистов, обязательно должны проявить себя Федерико Вальверде (Уругвай), Ирвинг Лосано (Мексика), Димитри Оберлен (Швейцария) и Вилфред Ндиди (Нигерия). Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля, матчи турнира примут 12 стадионов в 11 городах России.

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