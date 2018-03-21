Минобороны России напомнило об экспериментах Лондона с химоружием

В министерстве обороны России заявили, что научно-технологическая лаборатория Портон-Даун в Великобритании используется для проведения экспериментов с химическим оружием. С таким заявлением выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Игорь Кириллов.

"До настоящего времени лаборатория Портон-Даун является сверхсекретным объектом, официально в списке деятельности которой значится не только работы по утилизации старых образцов химического оружия, но и проведение экспериментов под предлогом выработки защитных мер от воздействия химического и биологического оружия", - приводит слова Кириллова РИА Новости.

По словам Кириллова, в 2006 году правительство Великобритании признало факт проведения экспериментов на инженере Рональде Мэдисоне и еще 360 британских гражданах с целью изучения боевого действия отравляющего газа зарин на человека.

Кириллов обратил внимание, что Портон-Даун располагается в нескольких километрах от Солсбери, где был отравлен бывший полковник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в Солсбери 4 марта. Врачи установили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Власти Великобритании обвинили в причастности к инциденту Россию и выслали из страны 23 российских дипломатов. Спустя несколько дней Москва выслала из России 23 британских дипломатов.

Сегодня МИД РФ провел встречу в Москве с послами иностранных государств и их заместителями, чтобы донести свою позицию по вопросу отравления Скрипалей. На мероприятие аккредитовались около 140 представителей иностранных дипмиссий.